Erzurum'da hastanede yatan çocuklar palyaçolu sürprizle moral buldu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da üniversite öğrencileri, "palyaço" kıyafeti ile Atatürk Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören çocuklara sürpriz yaptı.

Üniversite öğrencilerinden oluşan Renkli Dokunuşlar Grubu üyeleri, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocukları ziyaret etmek ve onlarla vakit geçirmek için idareden izin aldı.

Kulüp üyeleri, çocuk cerrahi servisinde yatan çocukların odasına palyaço kıyafetleriyle girip sürpriz yaptı. Ekiptekiler, daha sonra boyama etkinliği ve çeşitli aktiviteler düzenledi.

Hasta yakınları ve bazı sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde oyunlar oynayıp halay çektiği etkinlikte yüzleri gülen çocuklara çeşitli hediyeler verildi, pasta ve kurabiye ikram edildi.

Renkli Dokunuşlar Grubu proje koordinatörü Mehmet Akif Sönmez, AA muhabirine, gönüllü olarak kurs ve biriktirdikleri harçlıklarıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Hasta çocukların tedavinin yanı sıra morale de ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Dönmez, "Boyama yaptığımız tabloları hastane servislerine asacağız. Çocukların bir nebzede de olsa acılarını etkinliklerle unutturduysak ne mutlu bize. Çocuklarla eğlenip oynayarak acılarını hafifletmeyi düşündük. Etkinlikte çocukların aileleri de moral buldu." dedi.

Sönmez, tüm hastalara acil şifa dileğinde bulunarak hastane idaresi ve Rektörlüğe desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çocuğu tedavi gören Sinem Erboğa ise Kars'tan Erzurum'a geldiklerini belirterek "Hastanede çok sıcak ve güzel ortam var, doktor ve hemşirelerden çok memnunuz. Etkinlik, hem çocuklar hem de bizim için çok motive edici oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Tedavi gören çocuklardan Muhammet Mustafa Boztaş da etkinlikte gönüllerince eğlendiklerini söyledi.

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