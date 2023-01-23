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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 195 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG 97,60 145,00 112,77 HMS İnek Sütü KG 8,41 8,50 8,44 HTS Tereyağı KG 195,00 195,00 195,00 HTS Ayçiçek Yağı KG 35,00 38,30 36,00 HTS





























HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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