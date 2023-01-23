ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 195 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|97,60
|145,00
|112,77
|HMS
|İnek Sütü
|KG
|8,41
|8,50
|8,44
|HTS
|Tereyağı
|KG
|195,00
|195,00
|195,00
|HTS
|Ayçiçek Yağı
|KG
|35,00
|38,30
|36,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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