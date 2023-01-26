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ERZURUM (AA) - Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) ile Türkiye Okul Sporları Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Erzurum'da 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları'na (2023 ISF Winter Games Gymnasiade) 23 ülkeden 400 sporcunun katılacağı bildirildi.



Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları Genel Koordinatörü Necati Kaplan ve beraberindekiler, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Kaplan, organizasyonun 11-18 Şubat tarihlerinde Erzurum'da düzenleneceğini hatırlattı.

Organizasyon hakkında bilgi veren Kaplan, "Oyunlar, 23 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla 6 branşta gerçekleştirilecek. Organizasyon hazırlıklarını büyük oranda tamamladık. Erzurum, 2011 Üniversiteler Arası Kış Oyunları'nda da başarılı bir organizasyona imza attı. Bu organizasyonu da aynı şekilde başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özakalın ise uluslararası spor organizasyonlarının Erzurum'un uluslararası anlamda tanınırlığını artıracağına işaret etti.

Bu tür fırsatların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özakalın, şunları kaydetti:

"Böylesi büyük emek ve mesai harcanarak düzenlenen organizasyonlara toplumun bütün kesimlerinin sahip çıkması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda Erzurum'un, marka değerini daha da artıracak ve tanıtımına katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası çapta yeni etkinliklere ev sahipliği yapması gerekiyor."

Ziyarette Genel Koordinatör Yardımcısı Ercan Yıldız, Dış İlişkiler Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yaprak, Sponsorluk Direktörü Güngör Şenses ve ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Çetinkaya da yer aldı.

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