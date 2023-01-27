Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi Bayraktar Sokak'ta gece yürürken silahlı saldırıya uğrayan Yılmaz Yağbasan, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yağbasan, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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