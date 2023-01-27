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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En fazla sıcaklık artışı yaşanan Doğu Anadolu'da bahar havası hakim

AA

En fazla sıcaklık artışı yaşanan Doğu Anadolu'da bahar havası hakim

ERZURUM (AA) - Aralık ayı sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasının üzerinde olan ve en fazla sıcaklık artışı kaydedilen Doğu Anadolu Bölgesi, kış mevsiminde adeta baharı yaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün aylık ve mevsimlik sıcaklık analizine göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nin 2022 Aralık ortalama sıcaklığıyla uzun yıllar ortalamasının 3,9 derece gerçekleşti. Doğu Anadolu, bu değerle sıcaklıklarda en fazla artışın olduğu bölge olarak dikkati çekti.

Ortalama sıcaklıklar Erzurum'un Tortum ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı eksi 1,5 derece iken 2022 Aralık'ta ise 2,4 derece olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Tunceli ile Erzincan'da bahar havası yaşanıyor.

Önceki yıllarda aralık ve ocak ayında kar ve buzla kaplı bu kentlerde yolda yürümekte zorluk çekilirken insanlar şimdi güneşli havanın tadını çıkarıyor.

- "Daha önce de az kar yağardı ama böylesi hiç olmadı"

Erzurumlu 72 yaşındaki Necati İspirlioğlu, AA muhabirine, ülke genelinde kurak bir kış yaşandığını hatırlattı.

Kar yağışının faydalarını anlatan İspirlioğlu, "Kar çiftçi için önemli bir şey çünkü kar yağınca toprağın üzerinde durur ve emer. Ekine de faydası olur. Daha önce de az kar yağardı ama böylesi hiç olmadı. Ben 72 yaşındayım böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

Tunceli’de yaşayan 70 yaşındaki Veli Kasun ise arıcılıkla geçimini sağladığını söyledi.

Kar yağışının bahar ve yaz aylarında arıcılığa büyük katkısı olduğunu işaret eden Kasun, "Gençlik yıllarımızda 2-3 metre kar yağdığını gördük. O zamanlar kar eridikten sonra yağmur yağar sular çoğalırdı. Ekinlerimiz bereketli olurdu. Bu seneki gibi kurak kışlara hiç denk gelmedik. Neredeyse kış bitiyor halen kar yağmadı." dedi.

Ardahanlı 82 yaşındaki esnaf Ali Özyay da son yılların en kurak ve sıcak yılını yaşadıklarını işaret ederek, "Son 52 yılın en kurak ve sıcak yılı yaşanıyor. Rekor kırıldı. Türkiye geneli en sıcak ve kurak yılı yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Kaşlar, kirpikler, saçlar buz tutardı, şimdi herkes parkta geziyor"

Karslı 70 yaşındaki Cabir Atilla ise Kars'ta ilk kez kışın böyle bir sıcaklık gördüklerini belirtti.

Güneşli havayı görünce dışarı gezmeye çıktıklarını anlatan Atilla "Eskiden Kars'ta caddelerde dolaşırken kaşlar, kirpikler, saçlar buz tutardı. Caddelerde bir metre kar vardı. Şimdi bakıyoruz bir damla kar yok. Şimdi havalar çok sıcak, herkes parkta geziyor. Biz de güneşin yüzünü gördük dışarı çıkalım dedik." şeklinde konuştu.

Ağrılı 56 yaşındaki İkram Ünal, kentte geçmiş yıllarda metrelerce kar yağdığını anımsattı.

Bu kış ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkati çeken Ünal, "Bu sene havalar çok güzel gidiyor, yaz havası yaşıyoruz. Kuraklık var ve bu durum kuraklık için de iyi değil. Allah ne dediyse o olacak. Hayatımda ilk defa bu kadar geç kar yağdığına şahit oluyorum. 1973 yılında da ocak ayında geç kar yağdı ve 2 metreyi bulan kar bir günde eridi. Geçen sene hava çok soğuktu ve bu dönemlerde yaklaşık bir metre kar vardı." dedi.

Erzincanlı 70 yaşındaki Vahit Aksoy da kış mevsimini ilk kez bu kadar sıcak geçirdiğini dile getirdi.

Yaşamı boyunca hiç böyle bir durumla karşılaşmadığından bahseden Aksoy, yağış azlığının da kuraklığı beraberinde getirdiğini ve bu duruma da üzüldüklerini belirtti.

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