Erzurum'dan İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 3 tır, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere yola çıktı.
Erzurum İHH'den yapılan açıklamaya göre, "İyilik soğuk geçirmez" kampanyası kapsamında İdlib kırsalındaki çadır kentlerde yaşayan ihtiyaç sahipleri için yardım malzemesi toplandı.
Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren savaş mağdurları için toplanan 2 tır un, 1 tır da yatak, baza, battaniye ve giyim ürünleri, Suriye'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Erzurum İHH Başkanı Ömer Onay, desteklerinden dolayı hayırseverlere ve vakıf gönüllülerine teşekkür etti.