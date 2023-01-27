DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Erzurum'da gazetecilerle buluştu:

ERZURUM (AA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Millet İttifakı'nın aday probleminin olmadığını söyledi.

Hasan Karal, partisinin Erzurum il başkanlığınca Erzurum Barosu'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere, Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini hatırlattı.



Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı göstermede karmaşa yaşamadığını ifade eden Karal, şöyle konuştu:



"Sadece istişarenin ve ortak aklın sınırlarının sonuna kadar kullanılması metodu var. Emri vaki, despotik bir anlayışla aday belirlenmesini benimsemiyoruz. 6 siyasi partinin her biri ayrı ayrı kamuoyu araştırmalarıyla geniş bir istişare sürecini başlattı, bugünler de bitmek üzere. Millet İttifakı'nın aday problemi yoktur. Seçim tarihi Resmi Gazete'de yayınlandığından itibaren verilen söz yerine getirilecektir. 30'unda açıklanacak ortak hükümet programıyla Türkiye'deki birçok kesimin soruları son bulacak."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda yorum yapmalarının doğru olmayacağını dile getiren Karal, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bizim değerlendirmemiz mümkün değil. Tüm partiler yetkiyi altılı masanın liderlerine vermiş durumdalar. Oturup en doğru kararı vereceklerdir. Kılıçdaroğnu'nun kendi partisine mensup belediye başkanlarının yaptığı değerlendirmeler hakkında yorum yapmamız doğru olmaz. Bizi bağlayan konu, altılı masa liderlerinin beraberce ortak olarak verecekleri karar olacaktır, biz o kararı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Karal, HDP hakkında görüşlerinin net olduğunu belirterek, "HDP ile şu anda öyle bir işbirliği ve liste çalışması yok. TBMM'de resmi olarak temsil edilen siyasi partilerle görüşürüz. Yani biz hiç bir partiye ambargo koyma yetkisini kendimizde görmüyoruz. İşbirliği olması söz konusu değil. Bizim ne bir görüşmemiz oldu, ne de parti içinde görüş dile getirildi. Bu tamamen belli bir kesimin uydurdukları bir haber." diye konuştu.



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