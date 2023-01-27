Erzurum Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK projelerinde başarılarını artırıyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), TÜBİTAK projeleri destek oranında artış yakalayarak önerilen 233 projeden 43'üne destek almaya hak kazandı.



ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi konferans salonunda "TÜBİTAK ARDEB Destek Programları Tanıtımı ve Yenilikleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, toplantıda yaptığı konuşmada, proje tabanlı çalışma konusunda akademisyenleri teşvik etme ve motivasyon sağlama gayreti içinde olduklarını belirtti.



TÜBİTAK'ın proje desteği konusunda Türkiye'nin amiral gemisi konumunda yer aldığını ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Özellikle 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı destek noktasında üniversitelerde proje kültürünün oluşması anlamında çok önemli bir yer teşkil ediyor. Her zaman olduğu gibi gerek fen bilimlerinde gerekse sosyal bilimlerde projelerimizin artarak devam etmesini istiyoruz. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak artması noktasında özel bir gayretimiz var ve ben bu anlamda siz kıymetli hocalarımıza emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu noktada ARDEB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurper Güz hocamız bizleri kırmadı ve bugün üniversitemize gelerek sizlere ARDEP programları hakkında detaylı bilgiler verecek."

- "Hızlı desteklerde destek oranı oldukça iyi"

Araştırma Destek Programları (ARDEP) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurper Güz ise TÜBİTAK programları ile bilim insanlarına önemli destekler verildiğini ifade etti.



TÜBİTAK destek programlarından bahseden Güz, "ETÜ'nün TÜBİTAK karnesi oldukça başarılı. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 üniversite arasında ETÜ üçüncü sırada yer alıyor. Son dönemde destek oranına bakıldığında çok güzel bir artış var. Toplamda 233 proje önerilmiş ve 43 tanesi de desteklenmeye hak kazanmış. Geçtiğimiz yıla bakıldığında ise 18 tane proje desteklenmiş. 1001 kapsamında epey proje önerilmiş ve yine hızlı desteklerde destek oranı oldukça iyi. Önerilen proje sayısının desteklenen proje sayısına baktığımızda da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, akademisyenler ve çok sayıda genç araştırmacı katıldı.

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