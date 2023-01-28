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Yüzme sporcusu öğrenciler, yarıyıl tatilinde Erzurum'da güç depoluyor

AA

Yüzme sporcusu öğrenciler, yarıyıl tatilinde Erzurum'da güç depoluyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin (TOHM) yaklaşık 100 öğrenci yüzücüsü, yarıyıl tatilinde Erzurum'da yüksek irtifa kampına girdi.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme kapasiteli Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki sporcuların gözde kamp merkezi konumunda. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı sporcunun kullandığı kentteki olimpik havuzu, 2017'den bu yana 50'nin üzerindeki ülkeden yüzücü ağırladı.

Olimpik havuz, şu sıralar yarıyıl tatilinde olan ve Antalya, Kayseri, Mersin ve Ankara'dan gelen TOHM'un genç sporcularına ev sahipliği yapıyor.


- "100'e yakın sporcu kampta"

Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Hikmet Nadi Palandöken, AA muhabirine, tesisin hizmete alındığı 2017 yılından beri birçok ülkeden sporcuyu misafir ettiklerini söyledi.

Sporcuların yüksek irtifa nedeniyle kente geldiğini ifade eden Palandöken, şöyle konuştu:

"Şu an Antalya, Mersin, Kayseri ve Ankara'dan 100'e yakın sporcu kamptalar. Çok yoğunuz ama bu bizim işimiz. İlimizde böyle bir tesisin olması ayrı bir değer. 10 kulvarımız var gelen takımlarını sayısı fazla olduğu için mecbur saatleri bölmek zorundayız. Sabah 2, akşam 2 olmak üzere bir takım 4 saat antrenman yapıyor. 7-8 takım olduğu zaman saatlerini ona göre ayarlıyoruz. Havuzu 5-5.30 gibi açıyoruz. Sabah 6-8 bir takım, 8-10 başka bir takım, akşam ise 4-6,6-8 saatleri arasında günde 8 saat havuza gelenlerin antrenman yapmalarını sağlıyoruz."

Suyun kendini yenilemesi için havuzun bir süre boş kaldığını anlatan Palandöken, yoğunluğa göre tesisin zaman zaman gece geç saatlere kadar açık kaldığını dile getirdi.

Yarıyıl tatilinde öğrenci sporcuların kente geldiğini belirten Palandöken, "15 tatil zamanı, TOHM merkezleri için bir fırsat oluyor. Ama bu sadece sömestr tatili için geçerli değil. Şimdi Gaziantep, İzmir ve başka illerimiz de gelmeyi düşünüyor. Sırada bekliyorlar, hepsine yer açıyoruz. Zaten yurt dışı kamplarından aşırı bir talep var. Şu an Yunanistan, İtalya, Macaristan, Portekiz sıraya girmiş bekliyor. Hepsine cevap vermek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.


- Başantrenör Hakan Delibaş: "Rakımın verimini alıyoruz"

Türkiye Yüzme Federasyonu Gençler Milli Takım Sorumlusu ve Antalya TOHM Başantrenörü Hakan Delibaş da her yıl Erzurum'a kamp yapmaya geldiklerini ifade etti.

Genellikle yarıyıl tatillerinde kente geldiklerini dile getiren Delibaş, şunları kaydetti:

"Erzurum bizim için gerçekten iyi oluyor. Rakımın verimini alıyoruz. Türkiye'de bir numaralı tesis diyebilirim. Dünyaca tercih edilen bir yer haline geldi. Birçok yabancı ülkeden sporcular geliyor. Bu da ülkemiz ve Erzurum için sevindirici bir durum. Önümüzde yarışlarımız var. Yunanistan'da yarışın ardından mart ayında milli takım seçmelerimiz olacak. Sonrasında ise dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz."

Ankara TOHM Başantrenörü Gjon Shyti ise kentte kamp yaptıkları için mutlu olduğunu belirterek, kamp imkanını sağlayan Türkiye Yüzme Federasyonuna teşekkür etti.

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