Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Davraz'da ölçüldü

ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 70, Saklıkent'te 48, Palandöken ve Uludağ'da 45, Murat Dağı'nda 44, Denizli'de 40, Bozdağ'da 35, Hakkari'de 34, Erciyes'te 24, Sarıkamış'ta 21, Kartalkaya'da 20, Hesarek'te 16, Çambaşı, Kop Dağı ve Yalnızçam'da 11, Akdağ'da 10, Konaklı ve Salda'da 8, Ergan'da 7, Mersivan'da 6, Zigana'da 5, Yıldız Dağı, Ilgaz ve Kartepe'de 4, Elmadağa ve Küpkıran'da 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|29.1.2023
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|PB
|-4
|2
|Saklıkent
|HKY
|-5
|5
|Uludağ
|KY
|-4
|-4
|Palandöken
|KY
|-6
|-3
|Murat Dağı
|KY
|-3
|0
|Denizli
|HKY
|-6
|1
|Erciyes
|KY
|-9
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-11
|-4
|Kartalkaya
|KKY
|-7
|-5
|Çambaşı
|KY
|-2
|0
|Ilgaz
|KY
|-6
|-3
|Kartepe
|HKY
|-3
|-2
|Hakkari
|KY
|-7
|-4
|Kop Dağı
|KY
|-6
|-1
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)