Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Davraz'da ölçüldü

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ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 70, Saklıkent'te 48, Palandöken ve Uludağ'da 45, Murat Dağı'nda 44, Denizli'de 40, Bozdağ'da 35, Hakkari'de 34, Erciyes'te 24, Sarıkamış'ta 21, Kartalkaya'da 20, Hesarek'te 16, Çambaşı, Kop Dağı ve Yalnızçam'da 11, Akdağ'da 10, Konaklı ve Salda'da 8, Ergan'da 7, Mersivan'da 6, Zigana'da 5, Yıldız Dağı, Ilgaz ve Kartepe'de 4, Elmadağa ve Küpkıran'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 29.1.2023 En düşük En yüksek Davraz PB -4 2 Saklıkent HKY -5 5 Uludağ KY -4 -4 Palandöken KY -6 -3 Murat Dağı KY -3 0 Denizli HKY -6 1 Erciyes KY -9 -1 Sarıkamış KY -11 -4 Kartalkaya KKY -7 -5 Çambaşı KY -2 0 Ilgaz KY -6 -3 Kartepe HKY -3 -2 Hakkari KY -7 -4 Kop Dağı KY -6 -1

(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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