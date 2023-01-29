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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Davraz'da ölçüldü

AA

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Davraz'da ölçüldü

ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 70, Saklıkent'te 48, Palandöken ve Uludağ'da 45, Murat Dağı'nda 44, Denizli'de 40, Bozdağ'da 35, Hakkari'de 34, Erciyes'te 24, Sarıkamış'ta 21, Kartalkaya'da 20, Hesarek'te 16, Çambaşı, Kop Dağı ve Yalnızçam'da 11, Akdağ'da 10, Konaklı ve Salda'da 8, Ergan'da 7, Mersivan'da 6, Zigana'da 5, Yıldız Dağı, Ilgaz ve Kartepe'de 4, Elmadağa ve Küpkıran'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez29.1.2023En düşükEn yüksek
DavrazPB-42
SaklıkentHKY-55
UludağKY-4-4
PalandökenKY-6-3
Murat DağıKY-30
DenizliHKY-61
ErciyesKY-9-1
SarıkamışKY-11-4
KartalkayaKKY-7-5
ÇambaşıKY-20
IlgazKY-6-3
KartepeHKY-3-2
HakkariKY-7-4
Kop DağıKY-6-1

(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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