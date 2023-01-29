Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun en yoğun günü

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ERZURUM (AA) - Kar kalitesi, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve eşsiz doğa manzarasıyla binlerce kayakseveri ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla sezonun en yoğun günü yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında gösterilen ve büyükşehir belediyesi ile otellerin suni karlama yapmasıyla sezonu açan merkeze dün yağan karın ardından pistler daha çok hareketlendi.

Sömestir tatilini fırsat bilen binlerce kayaksever de çocuklarını alarak kar kalınlığının 45 santimetre ölçüldüğü merkeze geldi.

Halka açık pistlerde büyük küçük her yaştan insan kızaklarla doyasıya eğlendi.

Kolay ulaşımıyla il dışından da çok sayıda misafiri ağırlayan Palandöken'e gelenler, canlı müzikle eğlenmenin yanı sıra snowboard, kızak ve kayak yapmanın keyfini sürdü.

Kızak kaymak için çocuklarıyla gelen İhsan Kotan, AA muhabirine, hafta sonu ve yarıyıl tatilinde çocuklarıyla kayak yapmaya geldiklerini anlattı.

Kalabalık bir ortamda eğlendiklerini belirten Kotan, "Ara tatilde çocuklarımızla eğlenmeye geldik. Ne kadar kar kalınlığı istediğimiz seviyede olmasa da çocuklarla eğleniyoruz. Umarım daha çok kar yağar ve daha çok kalabalık olur." diye konuştu.

Sivas'tan çocuklarıyla gelen Fatih Arslan da her şeyin çok güzel olduğunu anlatarak, "Yıldız Dağı'na da gittim ikisi de çok güzel. Bayağı kalabalık ve her şey muhteşem. Okullar tatil olduğu için tatili değerlendiriyoruz. Tatilimizi güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Mehmet Furkan Arslan ise Palandöken'e gelmekten mutluluk duyduğunu, kayak yapmanın çok eğlenceli olduğunu söyledi.

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