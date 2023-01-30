Erzurum'da Dünya Okullar Arası Kış Oyunları heyecanı yaşanıyor

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Uluslararası kış sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Erzurum, dünyada ilk kez düzenlenecek 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları için gün sayıyor.

2011'de yapılan 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (Universiade) ve 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) gibi birçok uluslararası organizasyonların düzenlendiği Erzurum, Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) ile Türkiye Okul Sporları Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları'na (2023 ISF Winter Games Gymnasiade) ev sahipliği yapacak.

Palandöken ve Kandilli kayak merkezleri ile atlama kuleleri başta olmak üzere kış sporlarının yapılabildiği önemli tesislere sahip kent, dünyada ilk kez düzenlenecek bir organizasyon için de gün sayıyor.

Yaklaşık iki hafta sonra başlayacak organizasyonda 14-17 yaş arasındaki sporcular biatlon, kayaklı koşu, curling, artistik buz pateni, alp disiplini ve snowboard branşlarında mücadele edecek.

Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Arjantin, Şili, Çin, Hırvatistan, İngiltere, Estonya, Fransa, Hong Kong, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Meksika, Karadağ, Nijerya, Kuzey Makedonya, Romanya, İskoçya, Slovakya, İspanya, Tayland ve Ukrayna'dan katılacak sporcular için kentte organizasyon hazırlıkları son aşamaya geldi.

2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları Genel Koordinatörü Necati Kaplan, AA muhabirine, Erzurum'un kış sporları organizasyonları açısından yine tarihi bir süreçten geçtiğini söyledi.

Erzurum'un önemli kış sporu tesislerine sahip olduğunu anlatan Kaplan, "Erzurum'da, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali ve çeşitli branşlarda dünya şampiyonaları düzenlendi. Dolayısıyla Erzurum, devletimizin yaptığı tesisleri en iyi şekilde değerlendirdi." dedi.





- "Kış sporları ilk kez Erzurum'da gerçekleşecek"

Kentin tesislerle, sportif organizasyonlar ve buna bağlı kış turizminde büyük gelişim kaydettiğini ifade eden Kaplan, şöyle devam etti:

"Hem organizasyon süreci hem de kış sporları turizmi Erzurum'da canlanarak ve gelişerek devam ediyor. Erzurum’da 11-18 Şubat tarihlerinde dünyada ilk versiyonu yapılacak. Daha önce uluslararası okul sporları çatısı altında yaz versiyonları yapılmış, kış sporları da ilk kez Erzurum’da gerçekleşecek. Organizasyonda, 23 ülkeden 250 civarında yabancı sporcu ile Çin'den Meksika’ya kadar 500 kişilik yabancı kafileyi Erzurum'da en iyi şekilde ağırlayacağız."

Erzurum'da bütün paydaşlarla organizasyon için seferber olduklarını bildiren Kaplan, organizasyona çok az bir süre kaldığını hatırlattı.

Hazırlıkların 2011 ve 2017'deki organizasyonlarda görev yapan tecrübeli ekiple devam ettiğini dile getiren Kaplan, yarışmalarla ilgili gerekli tüm operasyon hizmetlerinin planlandığını, açılış, madalya törenleri ve sporcuların konaklayacağı alanlarla ilgili hazırlıkların yapıldığını belirtti.





- "Aslında bu organizasyonu Ukrayna düzenleyecekti"

Misafirleri konforlu bir şekilde ağırlayacaklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Her uluslararası yapı çeşitli organizasyonlar düzenlenmekte. Bu da Uluslararası Okul Sporlarının bir organizasyonu. Bunlar çeşitli aralıklarla dünya şampiyonaları ve yaz oyunları düzenliyorlar. Biz yaz versiyonunu 2016'da Trabzon'da gerçekleştirmiştik ancak çoklu oyunlar olarak kış versiyonu da dünyada ilk kez Erzurum'da gerçekleşecek. Aslında bu organizasyonu Ukrayna düzenleyecekti ancak mevcut durumdan dolayı yapamayacağını bildirdi. Devletimizin yaptığı tesisler sayesinde Erzurum'a teklif geldi ve Sayın Bakanımızın pozitif bakışıyla organizasyon ülkemize alındı. Erzurum’da zaten tesislerimiz, organizasyon tecrübemiz ve her şey hazır olduğu için hızlı bir reaksiyonla bu organizasyonu Erzurum’a ve ülkemize yakışır bir şekilde planlayacağımıza inanıyoruz."

Organizasyonun önemini vurgulayan Kaplan, "Winter Games Gymnasiade dendiği zaman bundan 10-20 yıl sonra bunun ilkinin Erzurum’da ve Türkiye’de yapıldığı hatıralarda kalacak. Bir şeyin ilki her zaman tarihe geçer. Dolayısıyla bu organizasyonun ilerleyen süreçlerinde belki daha da gelişecek, branş sayısı, katılan ülke sayısı, önemi ve ölçeği artacak. Bu manada Erzurum’da ilkini düzenlediği için tarihteki yerini alacak." diye konuştu.

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