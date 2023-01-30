Erzurum'da yaralı bulunan kaya kartalı tedaviye alındı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Oltu ilçesinde yol kenarında yaralı ve bitkin halde bulunan kartalı görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, bölgeye giderek kaya kartalını teslim aldı.
Albayrak'ın ilk muayenesi sonrası kaya kartalının bakım ve besleme işlemlerine başlandı.
Kartal, tedavisi sonrası doğaya salınacak.