Erzurum'da sobanın parlaması sonucu 3 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, oto sanayideki bir iş yerinde sobanın parlaması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Yakutiye ilçesine bağlı oto sanayide, A.Ş'ye ait iş yerine gelen müşteriler ısınmak için soba başına geçti.

Sobada sıkışan kömür gazının aniden parlaması sonucu hafif yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edildi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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