Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleyi sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte iki gündür etkili olan kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki gündür devam eden kar nedeniyle ekipler tüm yollarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Kent merkezinin yanı sıra kırsalda da kar temizleme çalışması yapan ekipler, yolların kapanmaması için çaba gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, karla mücadele planlamalarının kış sezonu başlamadan yapıldığını belirtti.

Ekiplerin sürekli sahada olduğunu aktaran Sekmen, şunları kaydetti:



"İş makinelerimiz ulaşım ağlarının tamamında kar yağışının devam ettiği hallerde bile görev yaptı. Kışla mücadele sürecinde ne vatandaşımız ne de sürücülerimiz en küçük bir aksaklıkla karşı karşıya kalmadı. Ekiplerimiz ana arterlerin kardan arındırılması bir yana bağlantı ve diğer yollarda yoğun şekilde mesai yaptı. Biz de kışla mücadelede araç ve ekipmanlarımızı artırdık. 1000 iş makinemiz, diğer ekipmanlarımız ve 1500 personelimizle kışla mücadeleye daima hazırız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.