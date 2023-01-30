Erzurum'da hasta hayvanlar son teknoloji cihazlarla tedavi ediliyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum Atatürk Üniversitesinde hayvan hastalıklarının tanı ve tedavisinin son teknoloji cihazlarla 7 gün 24 saat yapıldığı bildirildi.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin en kapsamlılarından Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, akademik kadrosu ve donanımlı altyapısı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Hayvan hastanesi, kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra diğer illerden getirilen evcil hayvanların bakım ve tedavileri ile "Gezici hayvan hastanesi" ve "Buzağılar ölmesin" gibi projelerle ülke hayvancılığının devam etmesi için çalışıyor.

Acil servis, dahili poliklinik, jinekoloji ve cerrahi hizmeti verilen hastanede buzağı, inek, keçi gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra kedi, köpek ve kafes hayvanlarının tanı ve tedavisi yapılıyor.

Tomografi, radyoloji ve ekokardiyografi gibi modern cihazlarla biyokimyasal, mikrobiyoloji, viroloji, patoloji ve parazitolojik analizleri yapılan hastanede hasta hayvanlar için ameliyat sonrası hasta bakım, karantina ve izolasyon üniteleri bulunuyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hayvancılıkla uğraşan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki halka hizmet veren hastanenin hizmetlerinin artarak devam ettiğini söyledi.

Hastanede hayvan sağlığı yönündeki teşhis ve tedavi hizmetlerinin yerine getirildiğini belirten Çomaklı, "Özellikle ameliyathane, röntgen ve tomografi açısından güçlü altyapıya sahibiz. Amacımız topluma hizmetin yanında kaliteli ve iyi veteriner hekimler yetiştirmek. Fakültemiz eğitim ve araştırma kalitesi açısından ülkemizin önde gelenlerinden biridir. Bu imkanlar öğrencilerimizin eğitimi açısından da önemli bir fırsattır." dedi.

Gezici klinik araçlarıyla köylere hizmet götürdüklerini ifade eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"Köylere kadar hastane imkanlarını götürerek muayene, röntgen, kan tahlili ve gerekirse operasyon gibi hizmetleri halkımıza ücretsiz sunuyoruz. Üniversite olarak kapımızı vatandaşlarımıza sonuna kadar açmış durumdayız. Tarım ve hayvancılık noktasında ihtiyaç duyulan hizmeti kesintisiz sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, hayvanların gerekli aşılarını yaptırıp korusunlar ve hastalandıklarında vakit kaybetmeden hastaneye ulaştırsınlar. Sonrasında hekimlerimiz gereken en doğru adımı atacaktır.

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