Erzurum ve Ağrı'da 130 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum ve Ağrı'da, kar ve tipi nedeniyle 130 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar nedeniyle 16 mahalle ile mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Ağrı

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 114 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar ve tipi özellikle kırsalda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında ulaşımın yeniden sağlanması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

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