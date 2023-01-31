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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 152,77 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı Kg 128,71 160,00 152,77 HTS Kaşar peyniri Kg 125,00 125,00 125,00 HTS Civil peynir Kg 62,38 80,00 64,07 HTS Göğermiş peynir Kg 99,01 124,99 113,61 HTS Patates Kg 8,50 9,80 8,75 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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