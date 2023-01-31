Erzurum'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan puhu, tedavi altına alındı.

Aşkale ilçesi kırsalında yaralı puhuyu görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, puhuyu teslim aldı.

Puhuyu kent merkezindeki Yaban Hayatı İlkyardım ve Tedavi Birimi'ne getiren Albayrak, yaptığı muayenede kuşun sol kanat ucunun koptuğunu belirledi.

Tedaviye alınan puhu, kanat ucunun kopması nedeniyle bundan sonra DKMP'de koruma altında kalacak.



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