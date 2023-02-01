Erzurum'da yaban keçileri sürü halinde havadan görüntülendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde, avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri sürü halinde havadan dronla kaydedildi.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, genellikle kayalık ve sarp yamaçlarda yaşam sürüyor.
Avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, ilçe merkezine kadar indi.
Sürü halinde gezen ve yiyecek arayan dağ keçileri drone ile görüntülendi.
Keçiler, bir süre bölgede gezinti yaptıktan sonra sarp kayalıklara tırmanıp gözden kayboldu.