Erzurumlu şehit Birol İli'nin ismi polis merkezine verildi

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ERZURUM (AA) - Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel harekat polisi Birol İli'nin ismi, memleketi Erzurum'da polis merkezine verildi.

Aziziye İlçe Polis Merkezi'nin isminin "Şehit Birol İli Polis Merkezi" olarak değiştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Vali Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, şehit polisin yakınları ile meslektaşları katıldı.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin ailelerine ve arkasında bıraktığı kişilere devlet olarak her zaman sahip çıkıldığını hatırlattı.

İl Emniyet Müdürü Tuncer ise merkezde bir de şehitlik köşesi yapıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde polis merkezinin kurdelesi kesildi.

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