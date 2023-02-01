Erzurum'da geçen yıl yaklaşık 3 milyarlık yatırım tutarlı teşvik belgesi alındı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da geçen yıl 2 milyar 939 milyon lira sabit yatırım tutarına sahip 158 yatırım teşvik belgesi alındığı bildirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Salonu'nda Vali Yardımcısı Can Atak başkanlığında "Erzurum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Ocak Ayı Toplantısı" düzenlendi.

İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş'un sunum yaptığı toplantıda, Erzurum'un istihdam rakamları, iş gücü potansiyeli ve mesleki eğitime yönelik kurslar ele alındı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, burada yaptığı konuşmada, iş arayanların özel sektördeki işe bakış açısının değişmesi gerektiğini bildirdi.

Özel sektördeki kalifiye personelin kamudan çok daha iyi ücretlerle istihdam edildiğini belirten Özakalın, "Asıl sıkıntımız şehrimizde yeterince nitelikli iş gücünün olmamasıdır. Bunun temel sebeplerinden birisi sanayimizin yeterince gelişmemiş olmasıdır. Bu anlamda, İŞKUR, Milli Eğitim ve sektör temsilcilerinin işbirliğini artırarak, ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam garantili mesleki ve teknik eğitimlere daha fazla ağırlık verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Aralıkta 82 yatırım teşvik belgesi alındı"

Erzurum'un, 2022 Aralık'ta yatırım teşvik belgesi sayısında büyük artış olduğunu vurgulayan Özakalın, şunları kaydetti:

"Aralık'ta Erzurum'un yatırım teşvik belgesi sayısı Türkiye geneli alınan teşvik belgesi sayısının yüzde 4’ünü oluşturdu. Söz konusu ayda alınan belge sayısı, geçmiş yıllarda 12 ay toplamından bile çok fazla oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verilerine göre, 2022 Aralık'ta Erzurum'dan 1 milyar 633 milyon lira sabit yatırım tutarına sahip ve 5 bin 164 istihdamın öngörüldüğü 82 yatırım teşvik belgesi alındı. Aynı dönemde Erzurum'daki istihdam sayısı toplam istihdamın yüzde 10'unu, yatırım tutarının ise yüzde 2'sini oluşturdu. Sadece geçen yılın son ayında alınan belge sayısı, istihdam ve sabit yatırım tutarı rakamları, önceki yılların 12 aylık dönemlerinden çok çok fazla. Erzurum'da 2022 toplamında 2 milyar 939 milyon lira sabit yatırım tutarına sahip ve 5 bin 906 istihdamın öngörüldüğü 158 yatırım teşvik belgesi alındı."

Rakamların, kendileri için sevindirici ve düşündürücü olduğuna değinen Özakalın, yatırımcıların Erzurum'a ilgisinin arttığını ve bunun için tedbir almak zorunda olduklarını aktardı.

Özakalın, talepleri karşılayabilmek, 2. OSB'deki alanın genişletilmesi ve yatırım anlamında şehrin daha cazip hale gelmesi için 6. Teşvik Bölgesi'ne alınması gerektiğine dikkati çekti.

Toplantıya, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Fırat, Ticaret İl Müdürü Fatma Demir, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), 1. OSB, 2. OSB ve bazı STK temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.