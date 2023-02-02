Doğu Anadolu'da yoğun kar etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı'da yoğun kar etkili oldu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar sonrası şehir beyaza büründü, cadde ve sokaklarda kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle görüş mesafesi yollarda 50 metreye kadar düştü.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önlerinde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması yaptı.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise şehirlerarası yollarda gizli buzlanma ve kar nedeniyle trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetre ölçüldü.

- Ardahan

Ardahan'da ise yoğun kar etkili oluyor.

Kentte, sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam etti.

Kar nedeniyle etraf kısa sürede beyaza büründü.

Araçların karla kaplandığı kentte esnaf kar temizliği yaptı.

- Tunceli

Tunceli’de de sabah saatlerinde kar etkili olmaya başladı.

Kentteki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar nedeniyle vatandaşlar, buzlanan yollarda yürümekte zorluk çekti.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ile her taraf beyaza büründü.

Kar kalınlığı ilçede 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 50 santimetreye ulaştı.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ev ve iş yeri önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Yunus Uzgaç, karın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Kayak tesislerimiz yağan karla can buldu. Müthiş doğal güzelliğimiz oldu, kar bizim olmazsa olmazımızdır." dedi.

- Ağrı

Karın etkisini sürdürdüğü kentte, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütürken, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi.

Eleşkirt ilçesinde de kar etkili oluyor.

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