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ERZURUM (AA) - Erzurum ve Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 uçak seferi karşılıklı iptal edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar, hava ulaşımını aksattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 4, Iğdır'da ise 3 uçak seferi iptal oldu.

Ekipler Erzurum Havalimanı ile Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

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