Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 7,19 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Patates Kg 6,00 8,08 7,19 HTS Kuru soğan Kg 8,50 9,04 8,95 HTS Yem Çuval 250,00 312,67 264,96 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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