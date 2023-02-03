Doğu Anadolu'da kar nedeniyle 1424 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 1424 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da iki gündür aralıklarla devam eden yoğun kar nedeniyle kırsaldaki 973 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 239, Ağrı'da 131, Kars'ta 49, Iğdır'da 23 ve Ardahan'da ise 9 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, bu kentlerdeki kapalı köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.