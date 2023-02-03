Palandöken'de yoğun kar turizmcilerin yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken'de yoğun kar turizmcilerin yüzünü güldürdü

AA

Palandöken'de yoğun kar turizmcilerin yüzünü güldürdü

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da, kurak geçen sezonun ardından etkili olan yoğun kar, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'deki turizmcileri sevindirdi.

Sezonu 15 Aralık'ta önceki dönem depolanan kar ve suni karlama sistemiyle açan Palandöken Kayak Merkezi, kayak, snowboard, kızak, buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, insan sapanı ve gece kayağı yapma imkanlarıyla misafirlerini ağırlıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, bungalovları, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve doğasıyla da öne çıkıyor.

Kurak geçen mevsimin ardından kentte etkili olan yoğun yağışla kar kalınlığının 80 santimetrenin üzerine çıktığı merkezde turizmciler, yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmenin sevincini yaşıyor.

- "Yağan kar bizi daha da çok sevindirdi"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, Palandöken'in ülkede kayak sezonunu ilk açan ve en son kapatan merkez olduğunu söyledi.

Palandöken'i yurt içinden ve dışından kayakseverlerin tercih ettiğini dile getiren Şenol, "Tabii ki dün itibarıyla yağan kar bizi daha da çok sevindirdi. Şu anda Türkiye'de en yoğun kar kalınlığının olduğu kayak merkezi olarak Palandöken ilk sırada duruyor ve bu biz turizmcileri çok sevindiren ve gururlandıran bir durum." ifadelerini kullandı.

Şenol, Palandöken Kayak Merkezi'nin son teknolojiyle donatılmış ve modern tesislere sahip olduğunu vurguladı.

Palandöken'deki kar kalınlığının meteoroloji verilerine göre 80 santimetreden yer yer 4 metreye kadar ulaşabildiğini ifade eden Şenol, şöyle konuştu:

"Tüm kayak pistlerimiz şu anda açık. Palandöken'de 80 kilometreye yakın bir kayak yapma imkanı sunuyoruz. Dün akşam itibarıyla yağan kar bizleri çok umutlandırdı. Aynı zamanda kar yağışı bizim sezonun uzayacağını gösteriyor. 15 Aralık'ta kayağa başlamış bulunmaktayız ama bu hafta itibarıyla yağan kardan dolayı daha kaliteli bir karla tüm kayakseverlerimiz kayak yapma imkanı bulacak. Özellikle turizmcilerin beklediği bir durumdu, çok umutluyuz. Şu anda yarıyıl tatilinin ikinci haftasındayız ve çok ciddi şekilde yoğunluk var. Tesislerimiz hep dolu ve Palandöken Dağı'ndaki turizm tesisleri olarak halen rezervasyonlarımızı alıyoruz."

- "Doğal karın verdiği mutlulukla farklı bir havaya büründük"

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça ise kayak merkezinde 1,5 aydır pistlerin açık olduğunu, suni kar ve ara ara yağan doğal karla kayak yapıldığını belirtti.

Yoğun kar yağışının sezona katkısına değinen Akça, şunları kaydetti:

"Dün akşamdan beri yağan kar biz turizmcileri fazlasıyla mutlu etti. Şu anda da gayet keyifli, pistlerimizdeki kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı. Bütün pistlerimiz de açık. Artık doğal karın verdiği mutlulukla farklı bir havaya büründük. İnşallah bugünden itibaren rezervasyonlarımız daha da ilerleyecek. Çünkü ne kadar iyi ve doğru olursa olsun suni kar denilince insanlarda soru işareti vardı. Artık o algı bitti, fazlasıyla turistlerimizi bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu'da kar esareti; 1560 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Doğu'da kar esareti; 1560 köy yolu kapandı
Doğu Anadolu'da kar nedeniyle 1424 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar nedeniyle 1424 yerleşim yerine ...
Doğu Anadolu'da 4 ilde kar kalınlığı yarım metreyi buldu
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da 4 ilde kar kalınlığı yarım metreyi ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum ve Iğdır'da hava ulaşımına kar engeli
YEREL HABERLER Erzurum ve Iğdır'da hava ulaşımına kar engeli
(Görüntülü) ERZURUM&#039;DA 1439, ERZİNCAN&#039;DA 471 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZURUM'DA 1439, ERZİNCAN'DA ...
Erzurum'da 1439, Erzincan'da 471 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Erzurum'da 1439, Erzincan'da 471 yerleşim yerinin ...
Doğu Anadolu'da yoğun kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da yoğun kar etkili oluyor
Erzurum'da karla mücadele çalışması sırasında kalp krizi geçiren işçi öldü
YEREL HABERLER Erzurum'da karla mücadele çalışması sırasında kalp ...
Erzurum'da geçen yıl yaklaşık 3 milyarlık yatırım tutarlı teşvik belgesi alındı
YEREL HABERLER Erzurum'da geçen yıl yaklaşık 3 milyarlık yatırım ...
Erzurum'da eski eşi ve 2 kızını öldürdüğü iddia edilen sanıktan "pişmanım" savunması
YEREL HABERLER Erzurum'da eski eşi ve 2 kızını öldürdüğü iddia ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurumlu şehit Birol İli'nin ismi polis merkezine verildi
YEREL HABERLER Erzurumlu şehit Birol İli'nin ismi polis merkezine ...
Erzurum'da yaban keçileri sürü halinde havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Erzurum'da yaban keçileri sürü halinde havadan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.