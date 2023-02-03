ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, soğuk süt zinciri uygulamasının sadece ekonomik anlamda üreticilere kazanımlar sağlamadığını aynı zamanda tersine göçü de artırdığını belirtti.

Oral, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve süt veriminin artırılmasına yönelik 2018'de hayata geçirilen Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu projesi kapsamında çiğ süt alım fiyatının 2023 yılı itibarıyla yenilenmesi amacıyla ETB Meclis Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu proje kapsamında devlet destekli çiğ süt alım fiyatının 9 liradan 50 kuruşluk devlet desteğiyle birlikte 10 lira 75 kuruşa çıkarıldığını vurgulayan Oral, "Soğuk süt zinciri uygulaması sadece ekonomik anlamda üreticilere kazanımlar sağlamıyor aynı zamanda tersine göçü de artırıyor." dedi.

Oral, proje kapsamındaki köylerden 8 şoför, bir muhasebeci, 2 gıda mühendisi, bir pazarlama görevlisi ve bir koordinatör olmak üzere 12 kişiye istihdam sağladıklarına işaret ederek, "Üç ilçe ile başladığımız projemiz bugün itibarıyla 12 ilçeye çıkmıştır. Kuruluşumuzdan bugüne kadar toplanan sütlerin karşılığında üreticilere 46 milyon 794 bin 291 lira ödeme yapıldı, çok sayıda vatandaşımız şehirden köye göç etti ve süt üretimine başladı." ifadelerini kullandı.

Projenin şehrin ekonomisine önemli katkı sağladığını, hedeflenen başarının yakalanması için tüm kurumlara görev düştüğünü dile getiren Oral, özellikle merdiven altı ürün elde eden kişilerle mücadele edilmesini istedi.

Hakan Oral, Erzurum'un süt üretiminde Türkiye ortalamasında üst sıralara gelmesi ve söz sahibi olması için de denetimlerin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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