Palandöken Belediye Başkanı Sunar, karla mücadele çalışmalarını inceledi

ERZURUM (AA) - Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti döneminde gerçekleştirilen turizm ve spor yatırımlarıyla karın Erzurum için külfet olmaktan çıktığını, il ekonomisine katkı sağlayan bir değere dönüştüğünü söyledi.

Sunar, ilçe merkezi ve kırsalında yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

İlçe sakinlerinin olumsuzluk yaşamaması için 30 iş makinası ve 100'e yakın personelle sahada çalışma yürütüldüğünü belirten Sunar, 24 saat kesintisiz görev yaptıklarını aktardı.



Palandöken'in, Erzurum Kış Turizm ve Spor Merkezini bünyesinde barındırdığını, Konaklı ile birlikte ilin turizm vizyonunu belirleyen bir konumda olduğunu ifade eden Sunar, "Karın Erzurum için bir nimet olmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Erzurum Kış Sporları ve turizmi yatırımlarıyla ekonomisinde beyaz bir sayfa açmıştır. Belediye olarak karın ulaşım ve gündelik yaşamı olumsuz etkilememesi için yoğun bir gayret sarf etsek de karın yağması tarım arazileri için ayrı bir nimettir." diye konuştu.



Karla mücadelenin belediyelere ek külfete yol açmasına rağmen, kış turizmi açısından gelir kapısı olduğunu dile getiren Sunar, "AK Parti döneminde gerçekleştirilen turizm ve spor yatırımlarıyla kar, Erzurum için külfet olmaktan çıktı. İl ekonomisine katkı sağlayan bir değere dönüştü. Biz karla mücadele külfetine razıyız. Yeter ki tarım kesiminin yüzü gülsün, ticaret kesimi sevinsin." ifadelerini kullandı.

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