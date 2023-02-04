Erzurumspor FK-Tuzlaspor maçının ardından

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Serkan Zaimoğlu, rakiplerinin çok erken öne geçtiğini, buna karşı takımının reaksiyon gösterebildiğini ama puan için bunun yeterli olmadığını söyledi.

Serkan Zaimoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Tuzlaspor'un hızlı hücuma çıkan bir takım olduğunu belirtti.

Erken dakikalarda avantajı rakibe verdiklerini anlatan Zaimoğlu, "Tuzlaspor özellikle kendi alanında bekleyip kaptığı toplarla hızlı hücum, direkt hücum ve kontraatak futbolunu iyi oynamaya çalışan bir takımdı. İleri uçta da buna yatkın oyuncuları vardı. Çok erken skor avantajını rakibimize verdik. Daha sonra takımımız bir reaksiyon verdi ama istediğimiz sonucu almaya yeterli olmadı. Rakibimizi tebrik ediyorum." dedi.





- Özcan Bizati: "Pozisyon bulmakta sıkıntılarımız var"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati de kentteki hava koşullarına rağmen iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.



Hava şartlarına, Erzurumspor'un kendilerine göre daha alışık olduğunu ama buna rağmen iki takımın da iyi mücadele ettiğini vurgulayan Bizati, "Bilmenin değil, uygulamanın önemli olduğu bir maç oldu. Biz uygulamada biraz daha öne çıktık. İstemenin değil, yapmanın gerektiği bir maçtı, biz bunları yapabildik. Diğer maçlara göre yine aynı şekilde pozisyon bulduk ama pozisyon sonuçlandırmada sıkıntılarımız var. Onları daha çabuk sonuçlandırmamız gerekiyor. Erzurumspor'dan daha fazla pozisyon bulduk onlar da pozisyon buldu. Maç geldi gitti gibi değerlendirilebilir. Bizim pozisyonlar daha fazlaydı, sonuç alsaydık maçı daha erken koparabilirdik. 45'de yediğimiz golle Erzurumspor'u maça ortak ettik." ifadelerini kullandı.





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