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ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanan Tuzlaspor maçında 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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