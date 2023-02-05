Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

6 Şubat İstanbul'da okullar tatil olur mu?

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışıyla kent merkezinin beyaza büründüğü Erzurum'da, cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 103 santimetre ölçüldü.

- Tunceli

Tunceli'de de iki gündür aralıklarla etkili olan kar ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kentte, vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Bölgedeki besiciler de kar altından çıkardıkları yonca ve samanlarla keçi ve koyunlarını beslemeye çalıştı.

Karla mücadele ekipleri ise ulaşımın aksamaması için köy ve mahalle yollarında çalışmalarını sürdürdü.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte kısa süreliğine yağan karın ardından belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

- Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Bazı yollarda buzlanma nedeniyle araçlar çıkmakta güçlük çekti, belediye ekipleri de buralarda tuzlama yaptı.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ördekler buzla kaplı Kars Çayı'nda yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de kar etkili oldu.

Bina çatıları ile ağaçlar dallarında buz sarkıtları oluşurken, bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Sarıkamış Şube Şefliği ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

- Iğdır

Iğdır'da da geceden başlayan kar sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Cadde ve sokaklar karla kaplanırken yollarda da buzlanma oluştu.

Iğdır Belediyesi ekipleri sabahın erken saatlerinde kar temizleme çalışması başlattı, kaldırımlardaki karlar temizlendi.

Iğdır Ağrı, Nahçıvan ve Kars kara yollarında da Karayolları 184. Şube Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor.

- Ağrı

Ağrı'da da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.