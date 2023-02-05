Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

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ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Hakkari'de 90, Uludağ'da 83, Kartalkaya'da 80, Davraz'da 77, Erciyes'te 60, Murat Dağı'nda 59, Denizli'de 55, Saklıkent'te 54, Kartepe'de 48, Sarıkamış ve Bozdağ'da 43, Zigana'da 40, Hesarek'te 38, Çambaşı'da 37, Akdağ'da 35, Gevaş Abalı'da 33, Yalnızçam'da 31, Hazarbaba, Yıldız Dağı ve Küpkıran'da 25, Kop Dağı, Keltepe ve Ovacık'da 20, Elmadağ'da 19, Ilgaz'da 16, Mersivan ve Salda'da 15, Ergan'da 13, Kandilli'de 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 05.02.2023 En düşük En yüksek Palandöken KY -9 -6 Saklıkent KY -8 -2 Uludağ KY -5 -3 Davraz KY -7 -3 Murat Dağı KY -10 -4 Denizli KY -8 -3 Erciyes KY -15 -5 Sarıkamış KY -18 -8 Kartalkaya KY -12 -5 Çambaşı S -7 -3 Ilgaz KY -11 -4 Kartepe KY -3 -1 Hakkari KY -9 -5 Yıldız Tepe KY -10 -3

(KY: Kar yağışlı, S: Soğuk)

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