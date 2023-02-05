Doğu Anadolu'da kar nedeniyle 273 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 273 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 83 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 174 ve Kars'ta 16 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idarelerinin ekipleri, bu kentlerdeki kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

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