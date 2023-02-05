Palandöken'de sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor

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ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, yarı yıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Önceki günlerde başlayan ve zaman zaman etkili olan yağışla kar kalınlığının 103 santimetreye ulaştığı merkezdeki pistlerde hareketlilik devam ediyor.

Kayakçıların yanı sıra sömestir tatilinin son gününde merkeze gelen binlerce kayaksever, çocuklarıyla eğlenceli zaman geçirdi.

Büyükşehir belediyesinin halka açık pistlerinde her yaştan insan kızaklarıyla doyasıya eğlendi.

Kayakseverler, merkezde kurulan platformda müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirirken, kimi aileler de çocuklarıyla kızağa bindi.

Kayak tatili için kente gelenler de konakladıkları otellerin pistlerinde snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

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