Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Iğdır, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışıyla kent merkezinin beyaza büründüğü Erzurum'da, cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, otobüs duraklarının camları buzla kaplandı.

Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmeye çalışan bazı vatandaşlar ise ilerlemekte güçlük geçti.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 105 santimetre ölçüldü.

- Iğdır

Kar yağışının etkili olduğu Iğdır'da cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yağışın ardından soğuk havanın da etkisiyle yollarda buzlanma oluştu.

- Tunceli

Tunceli'de de il genelinde etkili olan kar günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırıyor.

Park halindeki araçların kısmen kar altında kaldığı ilde, ekipler yollarda çalışmalarına devam ediyor.

Belir aralıklarla şiddetini artıran kar nedeniyle de kentin bazı kara yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde yoğunlaşan kar, kısa sürede etrafı kapladı.

Yoğun kar, ulaşımı aksatıyor.

- Kars

Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu kentte, sabah iş yerlerine giden vatandaşlar yoğun kar nedeniyle güçlük çekti.

Yağışın sürdüğü Kars'ta bazı vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Kar kalınlığı, Sarıkamış ilçe merkezinde 70, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 95 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Cavit Üstündağ, ilçeye çok güzel kar yağdığını belirterek, "Sabah namazından beri kar küremeye başladık, nerdeyse 70 santimetreye yakın kar var. Allah hayırlısını ve bereketlisini versin." dedi.

Sarıkamış Belediyesi ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

- Ağrı

Ağrı'da da yoğun kar sonrası cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Karayolları 123. Şube Şefliği, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

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