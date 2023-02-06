Doğu Anadolu'da 2 bin 326 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da 2 bin 326 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1192 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 13, Iğdır'da 45, Tunceli'de 251, Kars'ta 178, Erzincan'da 326 Ağrı'da ise 321 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.