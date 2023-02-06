Doğu Anadolu'dan deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerinin sevkine devam ediliyor

ERZURUM (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Kars ve Iğdır'dan, yıkım yaşanan bölgelere arama kurtarma ekiplerinin sevk edilmesine devam ediliyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında gazetecilere, depremin kentte de hissedildiğini ancak olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı ile AFAD'ın yönlendirmeleriyle hareket ettiklerini ifade eden Memiş şunları kaydetti:

"Nerede acil bir durum varsa, nereye müdahale etmemiz gerekiyorsa oraya doğru ekiplerimiz yola çıkıyor. Şu ana kadar bölgeye toplamda 365 personelimizi ve 87 aracımızı görevlendirdik. Bu sayı her geçen an artıyor. AFAD ekibimiz başta olmak üzere kentteki diğer kurumlardaki personellerimiz görevlendirildi. Hatta buz tırmanışı için ilimizde bulunan uluslararası ekipteki 11 kişi de hepsinin arama kurtarma konusunda belgeleri var, onları da deprem bölgesine gönderdik. Biz takviye sağlıyoruz. Erzurum hem AFAD olsun hem de diğer açılardan deneyimli ekiplere sahip. Birinci önceliğimiz arama kurtarma. Devlet olarak, vatandaşlarımızı göçük altından kurtarabilmenin derdindeyiz. Daha sonra diğer hususlar gelecek. Hakikaten büyük ölçekli bir deprem. Allah beterinden muhafaza etsin."

Erzincan, Ardahan, Kars, Tunceli ve Iğdır'dan da AFAD ile UMKE ekipleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 150 ekip ile 2 dedektör köpek Malatya ve Adıyaman'a gönderildi.

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