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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

AA

Erzurum'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 7 Şubat'ta 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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