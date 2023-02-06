Erzurum'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 7 Şubat'ta 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.