Atatürk Üniversitesinde görevli 45 kişi deprem bölgesine yardım için yola çıktı

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ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesinde görevli doktorların da olduğu 45 kişilik ekip, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenlere yardım için yola çıktı.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Atatürk Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında oluşturulan kriz masasında deprem bölgesine yardım ekibi gönderilmesine karar verildi.

Erzurum Valiliği tarafından Hatay'a görevlendiren üniversite ekibi, beraberinde sağlık, giyim, gıda ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak malzemelerin yer aldığı 3 araçlık konvoyla yola çıktı.

Ekipte yer alan 10 doktor, 10 sağlık personeli ve üniversitenin çeşitli birimlerindeki 25 personelden oluşan 45 kişi dualarla uğurlandı.

Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinden arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere başta sağlık alanında olmak üzere çeşitli konularda yardım etmek için ekibin Hatay’a doğru yola çıktığını belirtti.

Ekibin kutsal bir görev için deprem bölgesine gittiğini vurgulayan Çomaklı, "Son yüzyılın en büyük ikinci deprem felaketinin yaralarını sarmak için Atatürk Üniversitesi dün olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Türk milletinin yanında olacak." ifadesini kullandı.

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