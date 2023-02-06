Erzurum'da depremzedeler için yardım seferberliği

ERZURUM (AA) - Erzurum'da vatandaşların destekleriyle, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Macera ve Ejder Off-Road kulüpleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, Palandöken Kaymakamlığı ve Palandöken Belediyesi desteğiyle, depremden etkilenenler için kentte yardım kampanyası düzenlendi.

Vatandaşların Aşık Sümmani Kültür Merkezi'ne getirdiği, soba, gıda ürünleri, çocuk bezi, giyecek ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri paketlendi.

Kaymakamlığın desteğiyle iki tıra yüklenecek yardım malzemeleri, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacak.

Yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına kulüp üyeleri de off-road araçlarıyla destek verecek.

Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, AA muhabirine, güne çok ciddi bir sarsıntıyla uyandıklarını söyledi.

Birçok ilde ciddi yıkımların olduğuna işaret eden Toptaş, "Bu konuya biz de duyarsız kalmadık ve Erzurum'da yardım kampanyası başlattık. Duyarlı olan Erzurum halkımız ciddi anlamda afet bölgesine gönderilmesi için yardım malzemeleri getirmekte ve bunları bizler de afet bölgemize yetiştirmeye çalışıyoruz. 2 tırlık malzemelerimizi doldurduk. Yarın sabah yola çıkacak malzemelerimize ekstra olarak malzemeler ilave etmeye çalışıyoruz. Şu anda battaniye, katalitik soba, elektrikli soba, kuru gıda, çocuk bezi ve kıyafetlerden oluşan yardım kolileri hazırladık. Bunları bu şekilde göndereceğiz." diye konuştu.



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