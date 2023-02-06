Erzurum'da doktor ve hemşireler yardım malzemeleriyle deprem bölgesine gitti

ERZURUM (AA) - Erzurum Şehir Hastanesinde görevli doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan gönüllü 40 kişilik ekip, topladıkları yardım malzemesiyle depremden etkilenen Malatya'ya gitti.

Şehir hastanesi yönetimi, depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Hastanede çeşitli branşlarda görevli 14 doktor ile 26 hemşire ve sağlık çalışanı, toplanan bir tır yardım malzemesi ile Malatya'ya hareket etti.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, uğurlama töreninde, ekibiyle gurur duyduğunu söyledi.

Ekibe teşekkür eden Tör, "Allah yolunuzu açık etsin, Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sizden sonra burada yine ekipler oluşturacağız. Gerekirse haftalık ya da 15 günde bir ekipler oluşturup değiştireceğiz. Gerçekten çok gururlandım. 40 kişilik bir ekip çıkarıyorsunuz ve Malatya'da sizi karşılayacaklar." diye konuştu.

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