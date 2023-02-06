Erzurum Teknik Üniversitesi deprem bölgesine 26 kişilik teknik ekip gönderdi

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Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) görevli 26 kişilik gönüllü teknik ekip, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere depremden etkilenen Hatay'a gönderildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak öncülüğünde toplanan ETÜ üst yönetimi, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek olması amacıyla gönüllü teknik personelden oluşan 26 kişilik bir ekip kurdu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu operatör, elektrik teknisyeni ve arama kurtarma eğitimi almış personelden kurulan ekip Hatay'a hareket etti.

Ayrıca bölgede öncelikle eldiven, mont, bot, bere gibi kışlık kıyafet ile battaniye ve temizlik malzemesine yönelik ihtiyaçların öğrenilmesi üzerine, ETÜ'de yardım kampanyası başlatıldı.

Rektör Çakmak, Erzurum'un, depremden etkilenen vatandaşlar için seferber olduğunu belirtti.

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla afet bölgesinde çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Bizler de Erzurum Teknik Üniversitesi ailesi olarak tüm imkanlarımızla üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz ve hep birlikte bu depremin yaralarını saracağız. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, sahada cansiparane çalışan tüm arama kurtarma çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum."

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