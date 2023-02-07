DSİ Erzurum ve Kars'tan deprem bölgesine iş makineleri ve ekip gönderdi

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ERZURUM (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum 8'inci ve Kars 24. bölge müdürlüklerinde görevli ekipler, iş makineleriyle depremden etkilenen illere gönderildi.

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek için ekip oluşturuldu.

Bu kapsamda 25 personel, 2 paletli ekskavatör, 2 treyler çekici, akaryakıt tankeri, 2 pikap, 4 taş kasa kamyon ve 4 yatakhane treyleri ile deprem bölgesine intikal ettirildi.

Kars DSİ 24. Bölge Müdürlüğünde görevli 16 personel de iş makineleriyle deprem bölgesine gönderildi.

Müdürlüğe bağlı 2 paletli ekskavatör, 2 treyler, 1 akaryakıt tankeri, 7 kamyon, 7 kamp treyleri, 2 arazi aracı deprem bölgesine sevk edildi.

Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar ise bölgedeki çalışmalara katkı sunmak için 63 kişilik ekip görevlendirdiklerini söyledi.

Görevlendirilen ekibin Aras EDAŞ'a bağlı illerden oluşturulduğunu ifade eden Akpınar, "1 koordinatör, 62 elektrik teknikeri ve teknisyeni olmak üzere 63 personel, 17 araç ve 9 jeneratör bölgeye gönderildi." dedi.

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