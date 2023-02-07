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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 172,57 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 151,00 226,00 172,57 ESKS Et küçükbaş Kg 99,00 99,00 99,00 ESKS Kaşar peyniri Kg 140,00 149,50 141,09 HTS Yağlı peynir Kg 103,00 103,00 103,00 HTS Tereyağı Kg 120,00 195,00 132,93 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı

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