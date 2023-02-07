Doğu Anadolu'da tırlara yüklenen yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderiliyor

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ERZURUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve saha çalışmalarını yürüten ekiplerinin ihtiyaç duyduğu ekipmanları temin etmek amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Rektörlük binasında personel, öğrenci ve vatandaşlardan kısa sürede toplanan battaniye, çadır, çorap, bere, eldiven, atkı, polar, bebek bezi, mont, el feneri, pil, uyku tulumu, termal giysi, çamaşır, cep ısıtıcısı, ıslak mendil ve bebek bezi gibi malzeme tasnif edilerek paketlendi.

Toplanan malzeme, paketlenip araçlara yüklenerek Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Koordinasyon Merkezi'ne gönderildi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, depremzedelerin yaralarını sarmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni ortaya koyduklarını belirtti.

Tunceli, Ardahan, Kars, Erzincan ve Ağrı'da da valilikler öncülüğünde tırlara yüklenen yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, gazetecilere, topladıkları 4 tır yardım malzemesini Şanlıurfa'ya gönderdiklerini ve yardımların devam edeceğini anlatarak, desteklerinden dolayı yöre halkına teşekkür etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ise "Erzincan’da her haneden deprem bölgesine bir battaniye" sloganıyla yardım başlattıklarını belirterek, "Bunun haricinde, bölgenin ihtiyacı olan içme suyu, gıda ve yaşam malzemeleri gibi vatandaşlarımızın gönlünden ne koparsa, Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğumuz çadırda topluyoruz. Burada toplanacak ayni yardımlar tırlarla ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacak." dedi.

Ağrı Valisi Osman Varol da kentte yapılan yardımların tırlara yüklendiği depoyu ziyaretinde, deprem bölgesine sağlık ekiplerinin yanı sıra 28 iş makinesini gönderdiklerini ifade etti.

Varol, dünden bu yana 9 tıra yüklenen yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdiklerini söyledi.

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