Doğu Anadolu'da 1711 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Kars ve Ardahan'da 1711 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1006 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 301, Tunceli'de 162, Ağrı'da 115, Kars'ta 73 ve Ardahan'da 54 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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