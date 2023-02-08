Erzurum, Kars ve Erzincan'dan deprem bölgesine 133 tır yardım gönderildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ve Erzincan'da valilikler koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri, 133 tırla depremlerden etkilenen illere gönderildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, AFAD koordinasyonunda aralarında arama kurtarma, sağlık ve güvenlik görevlileri, çeşitli kurumların personeli ile gönüllülerden oluşan 1872 kişi ve çeşitli iş makinelerinden oluşan 372 araç depremden etkilenen illere sevk edildi.

Belediyeler, kamu kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca toplanan su, ısınma, gıda, hijyen ve giyim gibi yaşam malzemeleri bulunan 106 tırın deprem bölgesine gönderilmesi sağlandı.

Kentte depremzeler için iş makinesi, araç, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

Kars'ta ise "Haydi Gazi Kars" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar 25 tırla depremden etkilenen illere intikal ettirildi.

Sarıkamış ilçesinde de soba üreticileri deprem bölgesine bir tıra yükledikleri sobaları gönderdi.

Erzincan'da da İHH İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şubesi tarafından içerisinde gıda, ısıtıcı ve ekmeğin bulunduğu yardım tırı deprem bölgesine doğru yola çıkarıldı.

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