Hatay'da enkaz altında kalan 80 yaşındaki kişi 54 saat sonra kurtarıldı

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ERZURUM (AA) - Depremden etkilenen Hatay'da görev yapan Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, enkaz altında kalan 80 yaşındaki kişiyi 54 saat sonra kurtardı.



Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden AFAD ekibi, enkaz altındaki insanları kurtarmaya devam ediyor.



Ekipler, ildeki 600 Evler mevkisinde ses aldıkları bir enkazda vinç desteğiyle arama çalışması yaptı.

Betonları duvar delici aletlerle yuvarlak şekilde kesen ekipler, uzun uğraşlar sonucu 80 yaşındaki Abdurrahman Beyaz'a ulaştı.

Depremden 54 saat sonra enkazdan kurtarılan Beyaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Erzurum AFAD ekibi, 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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