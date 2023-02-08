Erzurum, Tunceli ve Ağrı'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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ERZURUM/TUNCELİ/AĞRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Erzurum, Tunceli ve Ağrı'da toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı koordinesinde, afetten etkilenen vatandaşlar için yardım seferberliği devam ediyor.

Depremin hemen ardından aralarında doktor ve hemşireler ile teknik ekibin de olduğu 53 kişilik yardım ekibi, Erzurum'dan Malatya’ya gönderildi.

Yardım ekibindeki sağlık personeli muhtelif hastanelerde göreve başlarken, 33 kişilik teknik ekip ise merkezde arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Atatürk Üniversitesince düzenlenen yardım kampanyası kapsamında ise akademik ve idari personel ile vatandaşların katkılarıyla toplanan 1500 battaniye, 2000 ayakkabı, 1950 çocuk montu, 1175 yetişkin montu, 3 bin 150 çocuk bezi, 3 bin 500 ıslak mendil, 2000 çocuk maması, 1856 eldiven, 1625 şapka-bere, 300 atkı, 2000 temizlik malzemesi, 50 elektrikli ısıtıcı, 5 çadır, 30 bin su, 250 koli dezenfektan, 500 koli gıda, 20 bin ekmek, 20 çuval patates ve baklagil, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere araçlara yüklendi.

Yardım malzemeleri, Rektör Çomaklı ve rektör yardımcıları, genel sekreter, Özel Vakıf Okulları ailesi ile çok sayıda personelin katılımıyla, depremden etkilenen illere gönderildi.

Rektör Çomaklı, başlattıkları yardım kampanyasının kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü, üniversite olarak bu zor günlerde ellerinden geleni yapma gayreti içinde olacaklarını söyledi.

- Erzurumspor FK'den gıda yardımı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK de deprem bölgesine iki tır giyecek ve yiyecek gönderdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Afet bölgesine gönderilecek yardımlar, oluşturulan ekiple Erzurumspor FK tesislerimizden yola çıktı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Hep birlikte el ele." ifadelerine yer verildi.

- Tunceli'den bin personel ve 100 araç bölgede

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tunceli Valiliği de harekete geçti.

Yardım kampanyası başlatan Valilik, depremden etkilenen illere personel ve araç desteğinde bulundu.

Kentten deprem bölgelerine sevk edilen bin kişilik ekip ve 100 araç, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde görev alıyor.

Valilik, toplanan gıda ve giyim yardımlarını da tırlarla afet bölgelerine göndererek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

- Ağrı'da deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Ağrı'da hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardımların depremlerden etkilenen illere gönderilmesine devam ediliyor.

Kentte Valilik ve AFAD koordinesinde yürütülen kampanya kapsamında hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarınca toplanan yardımlar, gönüllülerin de desteğiyle tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki fırında da öğretmen ve öğrenciler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere ekmek üretimine başlandı.

- "22 tıra tamamlayacağız"



Vali Osman Varol, yardımların toplandığı alanları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının yardımda bulunmaya devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:



"İlimizden dün gece itibarıyla deprem bölgelerine 19 tır gönderdik. Vatandaşlarımızın büyük hassasiyetiyle sadece ihtiyaç duyulan malzemelerden giyim malzemeleri, ısıtıcılar, hijyen malzemeleri, temel gıda ve kuru gıda gönderdik. Bugün şu ana kadar 6 tırımız daha yola çıktı. 3 tırımız sadece su götürdü. Akşama kadar 22 tıra tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisi var."

Vatandaşlara teşekkür eden Varol, kent olarak deprem bölgesine yönelik yardımlara devam edeceklerini söyledi.

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